LIVE Ciclismo femminile, Cronometro juniores Europei 2026 in DIRETTA: Acuti e Rapporti le speranze azzurre

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della cronometro femminile juniores degli Europei 2026 di ciclismo su strada.

La prova contro il tempo andrà in scena sulle strade slovene di Sencur, con un percorso che misura 22,1 km. Qualche difficoltà per le atlete in gara ci sarà: presente lo strappo di Mozjanca (2 km al 10,2%) e quello di Stefanja Gora (0,9 km al 4,7%).

Solo qurantuno le ragazze iscritte alla prova, con l’Italia che si affida a Maria Acuti e Linda Rapporti. Le due principali favorite sono la belga Laura Fivé e la spagnola Alejandra Neira.

La partenza della prima atleta è prevista alle ore 09.30 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la cronometro juniores femminile degli Europei 2026 di ciclismo per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento a tutti!