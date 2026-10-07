LIVE Ciclismo femminile, Cronometro Europei 2026 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini punta al podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova a cronometro Élite femminile degli Europei di ciclismo su strada 2026. Continuano le prove contro il tempo ad un giorno dalle mixed relay che hanno visto l’Italia trionfare a livello juniores e cedere soltanto alla Francia tra i senior. Spedizione azzurra che si affida come di consueto ad Elisa Longo Borghini, vogliosa di trovare il podio dopo averlo sfiorato nella gara in linea. Appuntamento alle 14.30 con la partenza ufficiale.

22.1 i chilometri da percorrere per una cronometro a dir poco particolare. Dopo sei km inizierà infatti l’ormai famosa salita di Mozjanca, ascesa lunga 2100 metri che offre una pendenza media del 10.2% con punte che superano il 16%. Salita che spezzerà il ritmo alle specialiste, che potranno scatenare la propria potenza soltanto ai -8 dall’arrivo, momento in cui terminerà il tratto in discesa. Fondamentale anche la sezione in falsopiano che inizierà dopo il GPM, con 3500 metri vallonati che potrebbero fare la differenza. Ultimi 5 chilometri totalmente pianeggianti che presenteranno soltanto difficoltà planimetriche.

Due le azzurre al via con la già citata Elisa Longo Borghini che partirà alle 14:51 come ventiduesima sulle 25 partecipanti. Prima italiana al via Alessia Vigilia, che punta ad una buona top ten. Donna da battere la svizzera Marlen Reusser, che dovrà però cercare di perdere il meno possibile in salita per poi azionare i suoi watt. Cercherà la doppietta invece l’olandese Demi Vollering, che invece potrà approfittare dei 2100 metri di Mozjanca per guadagnare terreno. Per il podio occhi puntati inoltre sulla tedesca Franziska Koch e sulla francese Cèrdrine Kerbaol.

La prova a cronometro Élite femminile degli Europei di ciclismo su strada 2026 inizierà alle 14.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!