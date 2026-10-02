LIVE Ciclismo, Europei U23 2026 in DIRETTA: Scalco e Capello tra i più attesi

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Europei di ciclismo maschile Under 23 2026, che quest’anno si disputano in Slovenia. E’ la prima volta che questa nazione ospita i campionati continentali.

Il percorso misura 141.8 km, con partenza dalla capitale slovena Ljubljana ed arrivo a Šencur. I primi 75.5 km saranno leggermente ondulati, poi si entrerà nel circuito finale da ripetere 3 volte. L’anello misura 22.1 km e prevede lo strappo di Mozjanca (2.1 km al 10.2% medio), che terminerà l’ultima volta a 14.2 km dall’arrivo. Dalla cima della salita si rimarrà in quota per circa 2 km prima della vera discesa. Gli ultimi km del giro sono vallonati, ma non presentano pendenze dure.

Difficile trovare un solo favorito, ma ci sono alcuni nomi molto importanti presenti in corsa. Hector Alvarez (Spagna) ha conquistato l’argento al mondiale della scorsa settimana, in una gara che gli avrebbe potuto anche regalare l’oro considerando la grande condizione dimostrata. Il suo fisico potrebbe faticare su uno strappo così duro, ma il grande motore di cui dispone lo mette nella condizione di lottare per il titolo continentale. La squadra più attrezzata è sicuramente il Belgio, che può contare su più atleti di grande valore. Primo su tutti Niels Driesen, quinto a Montreal e quest’anno protagonista in praticamente tutte le corse affrontate. Sono 13, considerando anche le classifiche generali, le top 3 conquistate dal 21enne in questo 2026 a conferma delle sue grandi qualità nei diversi terreni.

Anche il suo connazionale Matisse Van Kerkhove ha a disposizione il talento per la corsa alle medaglie. Il classe 2006 ha conquistato tre corse a tappe e una frazione al Giro d’Italia NextGen, tra i migliori trionfi di questa stagione ciclistica. Sempre dello stesso team occhio a Jasper Schoofs e Thor Michielsen. La tattica dentro la squadra è però fondamentale, se no il rischio è quello di avere troppi galli nel pollaio. L’Italia arriva con una formazione leggermente diversa rispetto a quella del mondiale, ma con una certezza: Matteo Scalco. L’azzurro è stato protagonista della prova iridata canadese, chiusa con un ottimo sesto posto. Con la sua esplosività può mettere a dura propria gli avversari, ma non sarà semplice. Anche Roberto Capello ha nelle corde questo tracciato e con le sue ottime capacità in salita può ben figurare su questo percorso. Gli altri corridori da tenere in considerazione ci sono Jasper Stiansen (Norvegia), bronzo al mondiale, David Haverdings (Paesi Bassi) ed Erazem Valjavic (Slovenia).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale degli europei di ciclismo maschile Under 23, che si disputano in Slovenia, di 141.8 km. L’inizio della prova è previsto per le 13.30. Buon divertimento!