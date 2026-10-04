LIVE Ciclismo, Europei 2026 in DIRETTA: Evenepoel favorito, Italia a due punte con Ciccone e Pellizzari

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Europei di ciclismo maschile elite 2026, che quest’anno si disputano in Slovenia e non vedono la partecipazione del campione uscente e padrone di casa Tadej Pogacar.

Il tracciato misura 196.3 km, con partenza dalla capitale slovena Ljubljana ed arrivo a Šencur. I primi 85.7 km saranno vallonati, poi si entrerà nel circuito finale da ripetere 5 volte. L’anello misura 22.1 km e prevede lo strappo di Mozjanca (2.1 km al 10.2% medio), che terminerà l’ultima volta a 14.2 km dall’arrivo. Dalla cima della salita si rimarrà in quota per circa 2 km prima della vera discesa. Gli ultimi km del giro sono leggermente, ma non presentano pendenze dure.

Nonostante il mondiale corso sottotono Remco Evenepoel arriva qui come uomo da battere. Tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei questa è l’unica prova che manca nella bacheca del belga e senza Pogacar questo potrebbe essere l’anno giusto per conquistarla. Il classe 2000 dovrà essere nella migliore condizione possibile, se dovesse avere le stesse gambe di Montreal sarà difficile. Il principale avversario è Primoz Roglic (Slovenia). Sebbene l’età non sia più dalla sua parte il corridore della Red Bull ha corso una prova iridata da protagonista, qua ha la possibilità di regalarsi una delle ultime gioia di una grande carriera. Un altro nome pericoloso è quello di Mathias Vacek (Cechia). Il 24enne non sta disputando una stagione ad altissimi livelli, ma lo strappo del circuito gli si adatta bene e potrebbe fare la differenza.

L’Italia arriva qui con una formazione difficile da decifrare. Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari sono i pezzi più pregiati, con l’abruzzese che vuole confermare la condizione dimostrata al mondiale. Il corridore della Lidl trek ha raccolto un nono posto finale che non fa giustizia alla corsa disputata, qua può seriamente ambire a qualcosa di importante. Il marchigiano, invece, ha bucato i due appuntamenti più importanti di quest’anno, Giro d’Italia e mondiale. In Slovenia cerca una piccola soddisfazione per rilanciarsi e puntare ad un miglior 2027. La tattica in corsa sarà fondamentale e anche Christian Scaroni cercherà un risultato prestigioso. Tra gli altri corridori occhio a Romain Gregoiere e Kevin Vauquelin (Francia), Juan Ayuso (Spagna) e Marc Hirschi (Svizzera).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale degli europei di ciclismo maschile elite 2026, che si disputano per la prima volta nella storia in Slovenia. L’inizio della corsa è previsto per le 12.30. Buon divertimento!