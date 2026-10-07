LIVE Ciclismo, Cronometro U23 Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Nicolas Milesi

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prova a cronometro individuale maschile under 23 degli Europei di ciclismo su strada 2026. Continuano le prove contro il tempo ad un giorno dalle mixed relay che hanno visto l’Italia trionfare a livello juniores e cedere soltanto alla Francia tra i senior. Gli azzurri vogliono continuare a stupire a cronometro andando a caccia di nuove medaglie. Appuntamento alle 12.35 con la partenza ufficiale in quel di Sencur (Slovenia).

22.1 i chilometri da percorrere per una cronometro a dir poco particolare. Dopo sei km inizierà infatti l’ormai famosa salita di Mozjanca, ascesa lunga 2100 metri che offre una pendenza media del 10.2% con punte che superano il 16%. Salita che spezzerà il ritmo ai cronoman puri, che potranno scatenare la propria potenza soltanto ai -8 dall’arrivo, momento in cui terminerà il tratto in discesa. Fondamentale anche la sezione in falsopiano che inizierà dopo il GPM, con 3500 metri vallonati che potrebbero fare la differenza. Ultimi 5 chilometri totalmente pianeggianti che presenteranno soltanto difficoltà planimetriche.

Due gli azzurri al via, ovvero Roberto Capello e Nicolas Milesi. Quest’ultimo punterà al podio e partirà come penultimo dei 31 ciclisti iscritti alla kermesse continentale. Occhi puntati sull’olandese Ryan Gal, sullo spagnolo Hèctor Alvarez e sul danese Mads Landbo. Mine vaganti della competizione il norvegese Kasper Haugland ed il belga Matisse van Kerchove, che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi mesi in quanto tra i principali rivali di Lorenzo Mark Finn prima del balzo tra i pro del promettente ligure.

La prova a cronometro individuale maschile under 23 degli Europei di ciclismo su strada 2026 inizierà alle 12.35. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!