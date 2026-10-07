LIVE Ciclismo, Cronometro juniores Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Balliana e Pezzo Rosola

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prova juniores a cronometro degli Europei di ciclismo 2026! Nel circuito di Šenčur l’Italia punta ad una medaglia con Pezzo Rosola e Balliana.

Saranno 22,1 i chilometri che assegneranno il titolo europeo juniores maschile. Il percorso, con partenza e arrivo a Šenčur, presenta 367 metri di dislivello e non sarà una classica cronometro adatta agli specialisti delle corse contro il tempo. Dopo una prima parte veloce, i corridori dovranno affrontare lo strappo di Možjanca (2 km al 10,2%), seguito da un tratto vallonato e da una discesa tecnica, prima del rientro pianeggiante verso il traguardo. Gli specialisti partono dunque sfavoriti in una prova in cui conta tanto anche la capacità di andare forte in salita e di guidare la bici in discesa.

Il grande favorito è lo spagnolo Benjamin Noval, fresco campione del mondo a cronometro e nella prova in linea a Montréal. Tra i principali rivali figurano il belga Vic De Smet e i danesi Malthe Risbjerg e Julius Birkedal, senza dimenticare il norvegese Sindre Orholm-Lønseth e lo svizzero Antoine Salamin, tutti protagonisti ai recenti mondiali canadesi e pronti a inserirsi nella lotta per le medaglie.

Due gli azzurri al via: Patrik Pezzo Rosola ed Enrico Andrea Balliana, entrambi vincitori ieri nel Team Relay juniores. Grande attenzione soprattutto sul primo, quinto nella cronometro dei Mondiali a soli 21 secondi da Noval. Il figlio d’arte è uno dei principali candidati per una medaglia, anche grazie al duro strappo che ben si sposa alle sue caratteristiche. Per Balliana, invece, l’obiettivo è stupire e arrivare il più in alto possibile, una top-ten sarebbe un buon risultato per il giovane azzurro.

Appuntamento alle 10.10 con la cronometro maschile juniores degli Europei di ciclismo 2026! OA Sport vi accompagnerà con la Diretta Live testuale, con cronaca e aggiornamenti costanti da Šenčur. Buon divertimento!