LIVE Ciclismo, Cronometro Europei 2026 in DIRETTA: Cattaneo può stupire senza Ganna ed Evenepoel

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prova élite a cronometro degli Europei di ciclismo 2026! Nel circuito di Šenčur l’Italia si presenta al via con Mattia Cattaneo e Marco Frigo, in una gara che si preannuncia particolarmente aperta.

Saranno 22,1 i chilometri che assegneranno il titolo europeo, con partenza e arrivo a Šenčur e 367 metri di dislivello. Dopo una prima parte veloce, il momento decisivo sarà lo strappo di Možjanca, una salita di circa 2 chilometri al 10%, seguita da un tratto più vallonato e dalla seguente discesa che porterà i ciclisti nel tratto pianeggiante conclusivo. Un percorso che, proprio per le sue caratteristiche, non favorisce esclusivamente i cronoman puri e potrebbe premiare i corridori più completi.

A rendere ancora più incerta la sfida sono le pesantissime assenze di Remco Evenepoel e Filippo Ganna, rispettivamente oro e argento ai recenti Mondiali di Montreal e anche campione e vice campione europei in carica. Mancano dunque i due grandi fenomeni della specialità e si apre uno spazio importante per le sorprese. Il principale favorito è il padrone di casa Primož Roglič, ma attenzione anche allo svedese Jakob Söderqvist, allo svizzero Stefan Küng, già due volte campione europeo, e a Ivan Romeo, reduce dal quinto posto nella cronometro mondiale. Da tenere d’occhio anche Bruno Armirail, apparso in grandissima forma nella prova a squadre vinta ieri dalla Francia.

Sono due gli azzurri presenti: Mattia Cattaneo e Marco Frigo, argento nella prova a squadre di ieri. Il primo è il nome più accreditato per l’Italia e può puntare a un piazzamento nelle posizioni di vertice su un percorso che, grazie alla salita, potrebbe esaltare le sue caratteristiche. Stesse caratteristiche anche per Frigo, che proverà ad inserirsi il più possibile nella lotta per le prime posizioni sfruttando la sua capacità di andar forte anche nei tratti in salita.

La cronometro maschile élite degli Europei di ciclismo 2026 comincerà alle 16.15! OA Sport vi offre la Diretta Live testuale, con cronaca e aggiornamenti costanti da Šenčur. Buon divertimento!