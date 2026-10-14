LIVE Chieri-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: primo ostacolo davvero impegnativo per le campionesse d’Italia

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport del match tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Prosecco Imoco Conegliano, valido per la quarta giornata della Serie A1 di pallavolo femminile. Giornata che per le campionesse d’Italia e per Savino del Bene Scandicci che si gioca sette giorni d’anticipo visto il riposo che avranno per la Supercoppa Italiana di scena il 24 ottobre.

Conegliano, nelle prime due giornate di Serie A1, non ha avuto avversarie di enorme livello: infatti, le ragazze di Daniele Santarelli hanno trionfato per 3-0 contro il Granda Volley Cuneo e l’UYBA Busto Arstizio, con Chieri che rappresenta il primo ostacolo impegnativo per una squadra che quest’anno, come i precedenti anche se non è successo la passata stagione, ha intenzione di vincere qualsiasi competizione che disputa.

Per quanto riguarda Chieri, la partenza è stata eccezionale visto che alla prima giornata, in trasferta, ha avuto la forza tale da riuscire a strappare due punti alla Savino del Bene Scandicci nel match vinto 2-3, mentre nella seconda giornata ha vinto in scioltezza contro la neopromossa Millenium Brescia con un netto 3-0.

Il match tra Chieri e Conegliano inizierà alle 20.30 e verrà disputato al Pala Gianni Asti di Torino. I giudici della gara saranno Ilaria Vagni come primo, Paolo Scotti come secondo e Francesca Palumbo al videocheck. Potrete seguire l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!