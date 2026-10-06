LIVE Brescia-Pro Recco, Champions League pallanuoto in DIRETTA: subito un derby italiano!

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di AN Brescia-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2027, la classica sfida italiana arriva anche in Champions League.

Il massimo torneo continentale parte subito con uno dei grandi classici della pallanuoto italiana. Alla piscina di Mompiano di Brescia si sfidano le due rose che negli ultimi anni hanno monopolizzato i vertici nazionali: da una parte l’AN Brescia di Sandro Bovo, dall’altra la Pro Recco di Sandro Sukno, campione d’Italia in carica e come sempre tra le principali sfidanti alla conquista della Champions League.

Le due squadre del nostro campionato sono state immesse nel complicato Girone B insieme ai serbi del Radnicki Kragujevac e ai romeni del CSM Oradea. Le prime due classificate accederanno al turno dei quarti di finale, composta da due nuovi gruppi da quattro formazioni. La presenza di un’avversaria di grande rango come il Radnicki rende quindi particolarmente importanti i punti messi in palio già nel derby d’esordio.

La Pro Recco parte giustamente con i favori del pronostico, ma Brescia ha già dimostrato nelle qualificazioni di essere una rosa estremamente competitiva. I lombardi hanno ottenuto il primo posto nel proprio raggruppamento preliminare battendo Sabadell e A-Polo Sport Management, prima di uscire sconfitti solamente ai rigori contro il Budva a qualificazione già presa.

Entrambe le rose arrivano inoltre da un successo nella prima giornata di Serie A1. Brescia, pur in grande emergenza di formazione, ha espugnato la piscina della neopromoss Chiavari per 13-11 grazie soprattutto alle quattro reti di Filippo Ferrero. La Pro Recco ha invece dominato la Roma Vis Nova per 24-9, trascinata dalla cinquina di reti di Rino Buric e da un attacco che ha mostrato subito tutto il proprio potenziale esplosivo.

Pro Recco: Nicosia, Bijac, Perrone, Mladossich, Granados, Cannella, Patchaliev, Gianazza, Presciutti, Zalanki, Iocchi Gratta, Buric, Condemi, Carnesecchi, Cassia, Di Corato, Irving.

AN Brescia: Massenza Milani, Del Basso, Rouwenhorst, Lodi, Ferrero, Popadic, Guerrato, Cutajar, Alesiani, Leinweber, De Simone, Giri, Corrente, Foresti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di AN Brescia-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2027: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:30. Buon divertimento!