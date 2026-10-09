LIVE Bielorussia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: andata del playoff in campo neutro

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bielorussia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027. Sfida in terra neutra da non sottovalutare per le azzurre che sognano di partecipare al Mondiale 2027.

Le giocatrici azzurre di Andrea Soncin tornano in campo a quattro mesi dall’ultima sfida ufficiale e iniziano il percorso a eliminazione diretta verso il Brasile. La partita si disputa al David Petriashvili Stadium di Tbilisi, in Georgia, su campo neutro e soprattutto a porte chiuse. L’Italia parte favorita, ma servirà una prestazione attenta per indirizzare il doppio confronto prima del ritorno, in programma settimana prossima martedì 13 ottobre allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Il percorso delle azzurre non si esaurisce con l’eventuale vittoria contro la Bielorussia. Chi supererà questo primo scoglio affronterà tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre la vincitrice della partita Finlandia-Serbia. Solo superando anche il secondo spareggio l’Italia potrà ottenere il pass per la Coppa del Mondo 2027. La nazionale azzurra ha chiuso il proprio raggruppamento di Lega A al secondo posto, con 9 punti dietro la Danimarca. Il bilancio è stato di due successi, tre pareggi e una sconfitta, con 12 gol segnati e quattro subiti. L’ultimo match ufficiale risale al 9 giugno, quando le azzurre pareggiarono 2-2 in Svezia.

La Bielorussia, guidata da Viachaslau Hryharau, ha ottenuto il primo posto nel Girone 6 della Lega C, davanti a Kazakistan e Armenia. Tre successi e una sconfitta, con dieci reti realizzate e soltanto una subita, questo il bilancio delle avversarie delle italiane, chiamate ad affrontare un ostacolo di livello tecnico superiore rispetto alle rivali del proprio gruppo.

Soncin ha dovuto fare i conti con il problema fisico di Elisa Bartoli che ha dovuto lasciare il ritiro per un problema muscolare alla coscia destra ed è stata sostituita da Michela Giordano, convocata per la prima volta. Tornano a disposizione anche Martina Rosucci dalla Juventus e Annamaria Serturini.

Sarà una partita molto particolare anche per il contesto. Bielorussia e Italia si sfidano per la prima volta nella loro storia e lo faranno lontano dal territorio bielorusso. La direzione della sfida è affidata alla francese Maïka Vanderstichel, con il supporto del VAR come previsto per questa fase del torneo.

PROBABILI FORMAZIONI:

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Di Guglielmo, Greggi, Caruso, Giugliano, Oliviero; Piemonte, Cantore.

Bielorussia (4-5-1): Voskobovich; Slesarchik, Kozyupa, Sitnikava, Kapustina; Linnik, Shlapakova, Belaya, Siniauskaya, Kavaliova; Surovtseva.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Bielorussia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.15. Buon divertimento!