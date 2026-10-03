LIVE Berrettini-Vallejo, ATP Tokyo 2026 in DIRETTA: il paraguaiano ha eliminato Jodar. Si gioca non prima delle 9.00

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE del terzo match di oggi del round 16 dell’ATP 500 di Tokyo tra il portacolori del bel paese Matteo Berrettini e il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. I due si incontrano per la prima volta in carriera, non ci sono quindi precedenti a livello ATP. Il classe 2004 a sorpresa ha eliminato al primo turno con un netto 6-1 6-3 l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar. L’iberico non avrà giocato uno dei suoi migliori match, resta però la bella prestazione del sudamericano che ha mostrato margini di crescita e per l’azzurro non sarà un match da sottovalutare.

Come il paraguaiano ha mostrato segnali positivi nel suo incontro di primo turno, lo stesso discorso vale anche per il romano che ha rimontato Davidovich-Fokina, fresco vincitore dell’ATP 250 di Chengdu, chiudendo la partita dopo una lunga battaglia di circa 2 ore e 21 minuti. Berrettini, pur avendo avuto in questa stagione un po’ di alti e bassi, ha comunque fatto vedere la resilienza che ha sempre messo in luce nel rettangolo di gioco. L’italiano ha tra l’altro una buona opportunità di far un bel piazzamento nel torneo, date le diverse teste di serie, comprese anche quelle nel suo lato di tabellone, che son uscite prematuramente.

Il nativo di Asunción gioca un tennis prevalentemente solido e con diverse rotazioni. Si muove bene in campo e predilige la terra battuta, superficie dove, data anche la sua origine sudamericana, adatta meglio il suo tipo di gioco. Il numero 47 ATP dovrà dunque cercare di non essere troppo falloso e cercare di imporre, per quanto possibile, i suoi colpi non dando modo all’avversario di scambiare eccessivamente da fondo campo. Circostanza che potrebbe favorire il paraguaiano. Se l’azzurro sarà in giornata, il suo diritto potrebbe mettere in difficoltà e far rivedere, anche tatticamente, le iniziative di Vallejo.

L’azzurro ha tutta la buona volontà di concludere positivamente una stagione che lo ha visto in fasi un po’ altalenanti nell’arco dell’annata. La trasferta asiatica potrebbe essergli di aiuto da questo punto di vista. Se arriveranno i buoni risultati, che serviranno anche a restituire quella fiducia che ogni tanto sembra mancare al tennista romano, sarà interessante rivederlo ad alti livelli. Come già noto, per lui la grande incognita rimane la condizione fisica che in più di un’occasione non lo ha aiutato. Anche l’età, che quest’anno ha toccato i 30 anni, non è di quelle più giovani in un campo da tennis. Con le buone intenzioni e pazienza, qualità che gli appartengono sicuramente, il classe ’96 può ancora sperare in suo ritorno nelle zone alte del ranking mondiale. Molto dipenderà da lui e l’atteggiamento propositivo nel rettangolo di gioco lascia ancora ben sperare.

Il vincitore di questo incontro se la vedrà ai quarti di finale contro Lehecka o Humbert, con il tennista della Repubblica Ceca sicuramente più pericoloso rispetto il transalpino. Questo lato di tabellone potrebbe riservare sorprese, con tennisti che comunque se la possono giocare senza partire con eccessivi favori dei pronostici. Il terzo match sul campo ”Colosseum” dell’ATP 500 di Tokyo tra Matteo Berrettini e Adolfo Daniel Vallejo si terrà non prima delle 9.00 ora italiana. Sarà preceduto da Tabilo-Shapovalov e Alcaraz-Arnaldi. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!