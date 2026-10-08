LIVE Berrettini-Nakashima, ATP Shanghai 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a ribaltare il pronostico

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Buonasera a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra l’azzurro Matteo Berrettini e Brandon Nakashima. C’è un unico precedente tra i due tennisti e questo sorride al nativo di Roma. Quattro anni fa infatti, all’Australian Open, il classe ’96 prevalse sull’americano in 4 set. Berrettini ha giocato un buon primo turno portando a casa la vittoria, in rimonta, contro Kovacevic. Il numero 19 ATP, e testa di serie numero 16 del torneo, ha invece approfittato del ”Bye” qualificandosi automaticamente al Round 64 del tabellone.

Il tennista a stelle e strisce sul cemento è sempre un cliente scomodo e i pronostici sono in suo favore. Per ”The Hammer”, a proposito della superfice, vale però lo stesso discorso. Il portacolori del bel paese, pur essendo l’erba il suo terreno di gioco preferito, ha dimostrato che sul veloce in generale riesce a esprimere, a maggior modo se in giornata, un tennis molto potente e di conseguenza difficile da gestire per chi si trova dall’altra parte della rete. Il suo diritto quando è in palla diventa molto efficace e in diverse occasioni ha messo in difficoltà l’avversario anche dal punto di vista tattico.

Lo scorso anno l’azzurro perse al primo turno in quel di Shanghai contro il francese Mannarino. Dunque ogni vittoria in più nel Masters 1000 cinese sono punti in cascina che il tennista nato a Roma si porta a casa. Compreso l’incontro già vinto. Berrettini, che al momento occupa la 46esima posizione del ranking ATP, sta avendo una stagione di alti e bassi. In qualche torneo ha dato l’impressione di aver le possibilità di tornare ad ottimi livelli, purtroppo però in qualche match si è un po’ spento e questo gli è costato eliminazioni da tornei nei quali aveva l’opportunità di piazzarsi nelle zone finali del tabellone. Nel suo caso, con l’incognita anche della condizione fisica.

Nelle ultime settimane il classe ’96 sembra comunque star bene e ha giocato con regolarità. Il tennis italiano nell’ultimo periodo ha brillato meno, complice anche l’assenza di Jannik Sinner. Gli interpreti del bel paese d’altra parte però non hanno rispettato a pieno le aspettative. Anche qui, qualcuno è stato però condizionato da problemi fisici. Sarà questo il torneo della svolta in questo finale di stagione per i tennisti azzurri? Ancora ce ne sono diversi in gara e i presupposti sono buoni per qualche piazzamento importante. Il tennista di Roma è tra questi e sarà interessante vedere come affronterà l’incontro.

Il vincitore di questa partita affronterà al terzo turno Machac o Bublik, in uno spicchio di tabellone interessante e insidioso per ogni tennista presente, data la presenza di giocatori di rilievo e con pronostici potenzialmente incerti. Il match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Brandon Nakashima e Matteo Berrettini si giocherà presso il ”Show Court 3” ed è il secondo incontro in programma, a partire dalle 6 ora italiana, preceduto da Sakamoto-Rublev. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!