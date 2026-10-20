LIVE Berrettini-Jacquet, ATP Lione 2026 in DIRETTA: il romano deve cambiare marcia in chiave Davis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e il francese Kyrian Jacquet valido per il primo turno dell’ATP 250 di Lione. Il tennista romano inizia a pensare alla Coppa Davis di Bologna a fine novembre, e per questo va alla ricerca del giusto ritmo e della migliore condizione possibile per puntare al clamoroso quarto titolo consecutivo.

Berrettini ha chiuso la sua tournée asiatica con due vittorie due sconfitte: infatti, all’ATP di Tokyo ha prima vinto 2-1 contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e ha poi perso 2-0 contro il paraguaiano Daniel Vallejo, mentre al Masters 1000 di Shanghai ha battuto al primo turno lo statunitense Aleksandar Kovacevic per 2-1, per poi essere eliminato con netto 2-0 da un altro americano, Brandon Nakashima.

Per quanto riguarda Jacquet, il francese ha disputato un ottimo percorso a Tokyo, spingendosi fino ai quarti di finale fino alla sconfitta per 2-0 contro lo spagnolo Jaume Munar, mentre non è riuscito ad entrare nel main draw del già citato 1000 di Shanghai dopo essere stato eliminato all’ultimo turno di qualificazione dal giapponese Rei Sakamoto per 2-0.

Il match tra Berrettini e Jacquet sarà il quarto in programma sul Centrale e il primo ad iniziare non prima delle 19.00, con il programma che vedrà il suo avvio alle 12.00 con la sfida di doppio tra Nys/Riger-Vasselin e Reynolds/Watt. Non prima delle 14.00, invece, spazio al derby tra francese tra Ugo Humbert e Corentin Moutet, mentre a precedere l’azzurro ci sarà il transalpino Benjamin Bonzi con il britannico Cameron Norrie. Potrete seguire l’intero incontro del romano in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!