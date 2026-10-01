LIVE Berrettini-Davidovich Fokina, ATP Tokyo 2026 in DIRETTA: servono risultati per meritarsi la Coppa Davis

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, valido per il primo turno dell’ATP 500 di Tokyo con il tennista romano che andrà alla ricerca di sensazioni importanti in vista della Coppa Davis per la quale spera la convocazione, dopo il percorso degli ultimi due anni.

L’avversario da affrontare sul cemento giapponese non è sicuramente uno dei migliori, visto che Davidovich Fokina, dopo anni di digiuno nonostante l’ottimo livello raggiunto, ha vinto il suo secondo titolo in stagione e in carriera: lo spagnolo, dopo aver vinto l’ATP di Mallorca nei mesi scorsi, proprio pochi giorni fa ha trionfato anche a Chengdu, iniziando come meglio non poteva lo swing asiatico.

Per quanto riguarda Berrettini, purtroppo Matteo ancora non è riuscito a ritrovare quella continuità che rincorre ormai da mesi: infatti, il Roland Garros giocato pochi mesi fa sembrava dare speranza all’italiano che ha raggiunto i quarti di finale del torneo parigino, nel corso dei quali è stato costretto al ritiro per l’ennesimo problema fisico della sua carriera. Come detto, l’obiettivo dell’azzurro da qui fino alla fine della stagione è trovare la migliore condizione possibile per convincente il capitano dell’Italia, Filippo B, a puntare ancora su di lui per la Coppa Davis.

Il match tra Berrettini e Davidovich Fokina sarà l’ultimo del programma sul Kinoshita Group Show Court che inizierà alle 4.00. Ad aprire la giornata, ci sarà il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, seguiti da Holger Rune contro Kyrian Jacquet. Non prima delle 7.00, invece, toccherà alla sfida tra Jiri Lehecka e Zizou Bergs, mentre a precedere il romano saranno Denis Shapovalov e Sho Shimabukuro. Potrete seguire l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca di OA Sport! Buon divertimento!