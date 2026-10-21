LIVE Bergamo-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: Egonu e compagne affrontano la sorpresa stagionale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra ChorusLife Volley Bergamo e Numia Vero Volley Milano, valido per la quarta giornata di Serie A1 di pallavolo femminile. Le meneghine saranno impegnate in un derby contro la rivelazione di questo inizio di stagione.

La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini, che ha appena battuto dopo sei sconfitte di fila l’Igor Gorgonzola Novara, oltre le piemontesi in questo inizio di stagione ha battuto agilmente anche Macerata, superata 3-1, e Firenze, per 3-0. Per quanto riguarda Bergamo, invece, sono arrivate le vittorie per 3-1 contro la già citata Macerata, 3-2 contro Novara e 3-0 contro Busto Arsizio.

Milano è la netta favorita per la vittoria del match, con le meneghine che hanno vinto le ultime sette partite disputate contro le bergamasche, con la squadra di casa che non vince dal 22 gennaio 2023 per 3-2, nella sedicesima giornata della Serie A1 2022/2023: praticamente sono passati quasi tre anni dall’ultimo successo della formazione ora allenata da Marcello Cervellin.

Il match tra Bergamo e Milano inizierà alle 20.30 e verrà disputato alla Choruslife Arena dell’omonima città. I giudici di gara saranno Luca Saltalippi come primo arbitro, Alessandro Rossi come secondo e Annarita Ferrara come assistente al video check. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!