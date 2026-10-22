LIVE Bellucci-Atmane, ATP Almaty 2026 in DIRETTA: l’azzurro per continuare a stupire

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Mattia Bellucci e il francese Terence Atmane, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Almaty.

Il classe 2001 lombardo punta a dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane, dove ha raccolto ben quattordici vittorie con solo due sconfitte. Nella trasferta asiatica ha raggiunto la finale nel Challenger Jingshan e ha conquistato il trofeo, lo scorso weekend, nel Challenger di Jinan.

Al primo turno del torneo kazako, l’attuale numero 68 del mondo, ha superato in tre set, con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 6 del seeding.

L’avversario, anch’esso mancino come l’estroso azzurro, ha ritrovato il successo in un tabellone ATP dopo due mesi, con una convincente vittoria per 7-6, 6-2 sull’australiano Rinky Hijikata. Il classe 2002 transalpino ha avuto una seconda parte di 2026 complicata ed è precipitato in classifica, occupando attualmente la posizione numero 98 del ranking ATP.

Tra i due giocatori, c’è solo un precedente, che risale al secondo turno delle qualificazioni dell’Australian Open 2025, con il ventiquattrenne di Bolougne-sur-Mer vincitore in due set per 7-6, 6-4.

L’incontro tra il lombardo e il transalpino aprirà le danze del programma di giovedì 22 ottobre sul Campo Centrale: l’inizio del match è fissato per le ore 8.30 italiane (11:30 locali).

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra l’azzurro Mattia Bellucci e il francese Terence Atmane, valida per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Almaty: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!