LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta piena di insidie

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta di Bayern Monaco – Virtus Bologna, match di Eurolega di basket maschile.

La franchigia emiliana arriva in Baviera con 1 vittoria, maturata nell’ultima partita di Eurolega contro l’Olympiakos grazie alla tripla allo scadere di Carr, e 2 sconfitte, subite contro i turchi del Fenerbahce per 78-68 e contro gli acerrimi rivali dell’Olimpia Milano per 87-85. Attualmente l’11 di Alex Mumbru si trova in 13esima posizione nella regular season ma la stagione è appena cominciata.

Il match, che andrà in scena al Sap Garden di Monaco sarà difficile. La parola d’ordine, esplicitamente dichiarata anche in conferenza stampa da Mumbru è concentrazione. I precedenti sono a leggero favore della panchina tedesca. Il Bayern è infatti avanti 5-3 con gli ultimi 2 incontri entrambi vinti dai teutonici.

In Serie A il cammino della Virtus è stato fin qui impeccabile. Due vittorie su due, arrivate prima a Varese per 69-90 e poi in casa contro la Maxima Roma per 98-89, che valgono alla squadra emiliana il primo posto con subito dietro Udine e Napoli. Contro i tedeschi la Virtus ritrova anche Kokila. Il classe 2001 di 204 centimetri, arrivato da Dubai in estate, è ufficialmente pronto per fare il suo esordio con la maglia bolognese.

Il Monaco arriva all’appuntamento casalingo nella stessa situazione degli italiani. 1 vittoria e 2 sconfitte e tanta voglia di mettersi in mostra. La prima partita della regular season si è chiusa in favore dei tedeschi, usciti vittoriosi dall’incontro con l’Hapoel di Tel Aviv ma ha chiuso con due sconfitte di fila contro Fenerbahce e Partizan Belgrado.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca azione per azione. La palla a due è fissata per le 20:00. Non ci resta che augurarvi buon divertimento e buona partita.