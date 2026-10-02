LIVE Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta per misurare il potenziale

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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket. Secondo impegno settimanale europeo per i meneghini per la terza giornata della regular season 2026-2027.

L’Armani ha trovato la prima vittoria stagionale martedì sera nel derby tricolore con la Virtus Bologna (87-85) deciso da una giocata sulla sirena finale di Devon Hall autore di 12 punti al pari di Darius Thompson, con Marko Guduric altrettanto mattatore con 14 punti messi a referto. La squadra di coach ‘Peppe’ Poeta prova quindi a dare continuità al risultato positivo di 72 ore fa cercando di far saltare il fattore campo.

Situazione diversa invece per il Baskonia Vitoria-Gasteiz guidato in panchina dal coach italiano Paolo Galbati e in campo dal playmaker talentuoso della Nazionale Matteo Spagnolo, con la compagine iberica che ha incassato due sconfitte in altrettante giornate fin qui disputate rispettivamente contro l’Olympiacos Pireo (89-106) e il Valencia (111-88) dove non sono bastati i punti pesanti dell’ex NBA e Reggio Emilia Kenneth Faried e di A.J. Lawson.

Palla due che verrà alzata questa sera alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz (Spagna) alle ore 20:30. Diretta tv disponibile su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita invece da SkyGO, Now TV e Euroleague TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket!