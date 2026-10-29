LIVE Austria Vienna-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve una vittoria per alimentare la qualificazione

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Juventus e l’Austria Vienna valido per la terza giornata della Leauge Phase della Champions League femminile. Le bianconere cercano la seconda vittoria consecutiva nella competizione europea più importante di tutte, e lo devono fare in un campo difficile come quello austriaco.

Il percorso della Juventus nella Champions League femminile è iniziato con la sconfitta interna per 1-2 contro il Benfica, per poi rialzarsi in trasferta, contro l’Hacken, per 0-3. Per quanto riguarda la partenza delle austriache, all’esordio è arrivata la sconfitta per 1-0 nel campo del Chelsea mentre ha trovato il primo e per ora unico punto della sua competizione contro l’Inter, contro il quale ha pareggiato 1-1.

Questo sarà il primo scontro diretto della storia tra Juventus e Austria Vienna, con le bianconere che partono favorite per la vittoria finale e per la conquista di tre punti fondamentali ai fini della classifica che vede la squadra allenata dallo spagnolo Isaac Guerrero, che ha preso il posto dell’ormai ex Massimiliano Canzi.

Il match tra Juventus e Austria Vienna inizierà alle 18.45 e verrà disputato al Franz-Horr-Stadion. La giudice di gara sarà la polacca Ewa Augustyn, la quale sarà aiutata dalle assistenti connazionali Paulina Baranowska e Julia Bukarowicz. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport!