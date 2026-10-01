Calcio
LIVE Austria Vienna-Inter, Champions League calcio femminile in DIRETTA: servono i tre punti per spiccare il volo
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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match tra Austria Vienna e Inter, valido per la seconda giornata della League Phase della Champions League femminile 2026/2027.
Le nerazzurre di David Sassarini, dopo il successo all’esordio nella competizione contro le svedesi dell’Haecken per 1-0, puntano a dare continuità al buon debutto in campionato: domenica la squadra meneghina ha battuto per 2-0 la Fiorentina, con le reti di Magull e Raphino.
Per l’Inter sarà molto importante questa sfida contro la compagine austriaca anche in virtù dei prossimi impegni europei, che vedranno le ragazze di coach Sassarini opposte a Lione, Manchester City, Real Madrid e Arsenal.
L’Austria Vienna, invece, ha iniziato il proprio percorso nella massima competizione continentale con una sconfitta di misura, 1-0, contro il Chelsea. In Bundesliga, invece, le austriache sono attualmente terze, a cinque lunghezze di distanza dal St. Polten.
Il match tra Austria Vienna e Inter inizierà alle ore 18.45 e andrà in scena al Franz-Horr-Stadion di Vienna. Potete seguire l’intera partita in Diretta Live testuale su OA Sport! Buon divertimento a tutti!