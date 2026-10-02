LIVE Arnaldi-Alcaraz, ATP Tokyo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro il n.3 del mondo

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Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz, partita valevole per gli ottavi di finale dell‘ATP 500 di Tokyo. Sfida di lusso per il tennista ligure che a Tokyo (Giappone) affronta il numero 3 del mondo.

A Tokyo Matteo Arnaldi è tornato a vincere una partita ufficiale dopo quasi due mesi. Al primo turno del torneo nipponico il tennista ligure ha rimontato il talento di casa Rei Sakamoto vincendo per 2-6, 6-4, 6-4 in due ore e dieci minuti di gioco. Una vittoria tutt’altro che scontata per Arnaldi, il quale ha avuto la meglio di un talento in grande crescita in un periodo di scarsa fiducia dopo una stagione nord-americana da dimenticare.

Il tennista azzurro non avrà nulla da perdere con Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse iberico è rientrato da poco dall’infortunio al polso che ha condizionato gran parte della sua stagione. Lo spagnolo è tornato nel circuito agli US Open, dov’è stato sconfitto da Ben Shelton nei quarti in una delle partite più belle di questo 2026. Alcaraz ha poi preso parte alla Laver Cup, dove ha giocato un singolare battendo Taylor Fritz (6-3, 4-6, 13-11), ed al torneo di Tokyo dove all’esordio ha battuto Alex Michelsen per 7-6, 4-6, 6-1.

Alcaraz è avanti 2-0 nei precedenti andati in scena agli US Open del 2023 (6-3, 6-3, 6-4) e ad Indian Wells 2024 (6-7, 6-0, 6-1). L’incontro odierno è il secondo in programma sul campo Colloseum dopo Shapovalov-Tabilo, prevista alle 4.00 italiane, ma non inizierà prima delle 5.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Alcaraz con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!