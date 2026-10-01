LIVE Armenia-Italia, Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA: azzurri obbligati a vincere

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Armenia valido per le Qualificazioni agli Europei U21 del 2027, con gli azzurrini del commissario tecnico Silvio Baldini che volano a Yerevan per rispondere alla vittoria della Polonia contro la Svezia per 2-0.

Abbiamo bisogno di una vittoria per restare nella scia della nazionale biancorossa e per poi giocarci il tutto per tutto nello scontro diretto che chiuderà la prima fase di queste Qualificazioni: il primo in classifica passa, mentre i secondi avranno l’ultima chance nei play off, tranne per la migliore delle seconde che accederà direttamente nella competizione.

Gli azzurrini sono in corsa anche per il posto da migliore seconda, ma per conquistarlo servirà una vittoria contro una nazionale che all’andata, giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, abbiamo battuto 5-1: sarà importante portare a casa i tre punti, ma forse ancora di più è farlo con più gol di scarto possibili.

Il match tra Italia e Armenia inizierà alle 18.30 e verrà disputato al FFA Academy Stadium della già citata Yerevan. Potrete seguire l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!