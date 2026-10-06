LIVE Alcaraz-Lehecka, ATP Tokyo 2026 in DIRETTA: lo spagnolo per tornare a vincere un titolo dopo 8 mesi

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Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del torneo ATP 500 di Tokyo. La disputano Carlos Alcaraz e Jiri Lehecka, per quello che è un rematch dell’ultimo atto del Queen’s 2025: sull’erba londinese vinse il murciano in tre set non facili.

Alcaraz, in questo torneo, ha avuto vita abbastanza complessa: ha perso due set, uno contro l’americano Alex Michelsen al primo turno e l’altro contro il connazionale Jaume Munar in semifinale. Ne ha ceduti due anche Lehecka, nei primi due turni contro il belga Zizou Bergs e il francese Ugo Humbert, poi si è involato verso l’ultimo atto senza grandi problemi.

Alcaraz e Lehecka si affrontano per la quinta volta, con un pregresso di 3-1 a favore dello spagnolo, che ha perso soltanto nei quarti di Doha del 2025 in tre set. Quanto a Tokyo, cammino in crescendo per il ceco, mentre c’è un po’ di alternanza per lo spagnolo, capace di grandi picchi come di momenti di vuoto (e uno è capitato nella semifinale contro Munar, con 14 punti persi consecutivamente assieme a un set).

Lehecka va a caccia del suo terzo titolo in carriera, mentre per Alcaraz si tratta della rincorsa al suo ventisettesimo, il primo dallo scorso febbraio. Una vittoria darebbe al ceco la posizione numero 14 del ranking ATP, mentre il murciano per il momento è destinato a rimanere terzo per un certo periodo di tempo anche visti i punti che ha dovuto lasciare per strada a causa degli infortuni. Ma, come si è visto, questo è un anno da contare in modo particolarmente sui generis.

Il match tra Carlos Alcaraz e Jiri Lehecka si disputerà quest’oggi alle ore 11:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!