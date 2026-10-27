LIVE Alcaraz-Khachanov, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: lo spagnolo affronta il solido russo

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Karen Khachanov valido per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna. Il numero 3 al mondo affronta per la sesta volta in carriera l’attuale numero 24, con quest’ultimo che non ha mai battuto il classe 2003.

Alcaraz, che dopo il rientro dall’infortunio ha trionfato nell’ATP di Tokyo ma ha deluso nel Masters 1000 di Shanghai, per non parlare della pesante sconfitta contro lo statunitense Ben Shelton ai quarti di finale dello US Open, sta ancora cercando la miglior condizione possibile. Lo spagnolo cerca vittorie importanti per avvicinarsi al primo posto del nostro Jannik Sinner ma che presto sarà per la prima volta tra le mani di Alexander Zverev.

Per quanto riguarda il russo, è stato ottimo il percorso nell’appena concluso ATP di Almaty, in Kazakistan, nel corso del quale è stato eliminato per 2-1 dal padrone di casa Alexander Bublik. Nello swing asiatico, invece, Khachanov ha trovato quattro vittorie e due sconfitte, quelle contro il polacco Hubert Hurkacz a Pechino e con l’australiano Alex De Minaur a Shanghai.

Il match tra Alcaraz e Khachanov sarà il secondo a partire dalle 13.30, con il programma del Campo Centrale che verrà inaugurato dalla sfida tra lo statunitense Tommy Paul e il russo Andrei Rublev. Potrete seguire la cronaca testuale dell’incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!