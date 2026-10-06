L’Italia vince la staffetta mista juniores agli Europei di ciclismo! Dominio per Ballan e compagni

L’Italia ha vinto la staffetta mista juniores, il team relay a cronometro che ha aperto la penultima giornata degli Europei 2026 di ciclismo: gli azzurri sono stati impeccabili sulle strade di Sencur (Slovenia), dove ogni squadra doveva percorrere 44 chilometri equamente suddivisi tra le due componenti. Il terzetto maschile prendeva in via, affrontava la salita di Mozjanca (2 chilometri al 10,2% di pendenza media) e poi lo strappo di Stefanja Gora (900 metri al 4,7%), seguito da un tratto in discesa e sei chilometri pianeggianti fino alla zona del cambio, dove entrava in gioco il terzetto femminile per affrontare le medesime fatiche.

Enrico Andrea Balliana, Brandon Fedrizzi e Patrik Pezzo Rosola sono risultati i migliori al cambio in 30:35.84, con 4.72 secondi di vantaggio sulla Svizzera e addirittura 38.2 sull’Austria. I tre ragazzi hanno consegnato un testimone perfetto alle colleghe: Azzurra Ballan (fresca di trionfo nella prova in linea individuale), Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli hanno ampliato il margine e così l’Italia ha trionfato con il tempo complessivo di 1h07:22, distanziando la Polonia di 23” e la Svizzera di 30”, quarta la Germania a 47.47.

Nel pomeriggio si disputerà la staffetta mista riservata ai seniores: Mattia Cattaneo, Marco Frigo, Matteo Sobrero ed Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel, Alessia Vigilia andranno a caccia della medaglia d’oro. I nostri portacolori se la dovranno vedere soprattutto con la Francia di Bruno Armirail e Rémi Cavagna, al via anche la Polonia, il Lussemburgo, l’Ucraina e la Slovenia.