L’Italia U21 di Baldini é uno spettacolo: sei gol alla Polonia e pass per gli Europei! Ndour segna da centrocampo

L’Italia del CT Silvio Baldini vince il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio e stacca il pass per la fase finale, che metterà in palio 3 posti per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: nello scontro diretto per il primo posto gli azzurrini annichiliscono la Polonia per 6-2, ribaltano la differenza reti nel doppio confronto (i polacchi all’andata si imposero per 2-1) e la scavalcano in classifica, dove entrambe le squadre chiudono a quota 27 punti in 10 partite.

La partita disputata allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara si rivela un monologo a tinte azzurre: per il primato all’Italia serviva un successo con due gol di scarto, per evitare di dover attendere i risultati degli altri gironi, che scenderanno in campo domani, per conoscere il nome della miglior seconda, che andrà agli Europei assieme alle prime, mentre le altre otto dovranno disputare i play-off.

Nel primo tempo gli azzurrini mostrano subito un piglio completamente diverso rispetto all’ultimo match in Armenia e sbloccano la gara al primo affondo: al 16′ Liberali riceve palla da Ahanor e cerca la porta, il suo tiro viene respinto ma finisce a Koleosho, che ha tutto il tempo di stoppare e tirare di piattone sotto la traversa per il gol del vantaggio. Al 27′ l’Italia raddoppia: su azione d’angolo Koleosho e serve Liberali che crossa per la testa di Ndour, il quale non deve far altro che spingere in rete. All’intervallo, sul 2-0, l’Italia è virtualmente prima.

Nella ripresa gli azzurrini chiudono i conti in 5 minuti: al 54′ gol da distanza siderale di Ndour, che toglie la palla ad un avversario e tira in porta da circa 60 metri, trovando la rete del 3-0, poi al 59′ Koleosho ruba palla sulla trequarti e Lipani, che dall’interno dell’area firma il 4-0. Reazione polacca, che al 65′ trova in contropiede il gol con Mikolajewski, il quale sigla il 4-1.

A spegnere qualsiasi velleità dei polacchi al 66′ è Fini, che viene lanciato in campo aperto e trafigge la difesa ed il portiere polacco per il 5-1. Gli azzurrini amministrano, poi al minuto 85 Zewlakow batte Palmisani con la conclusione di destro che vale il 5-2. Ancora una volta l’Italia replica immediatamente: all’86’ Cherubini, palla al piede, si accentra in area e piazza la conclusione vincente sul primo piano, portando lo score sul definitivo 6-2.