L’Italia sorpassa la Slovenia di Pogacar! Podio accarezzato nel ranking UCI, grande scalata di Ciccone

L’Italia ha scalato il ranking UCI per Nazioni, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale: i risultati conseguiti nell’ultima settimana, tra cui spicca il terzo posto di Giulio Ciccone al Giro di Lombardia, hanno permesso al Bel Paese di guadagnare una posizione e di scavalcare la Slovenia di Tadej Pogacar. L’assenza del fuoriclasse balcanico ha tolto punti importanti alla sua realtà di riferimento e gli azzurri si sono issati in quarta posizione, ad appena 127 lunghezze di distacco dalla Danimarca: il podio non è più così lontano e si potrebbe provare il colpaccio nell’ultima settimana di gara.

Il podio meritato alla Classica delle Foglie Morte ha permesso a Giulio Ciccone di compiere un balzo in avanti di undici posizione e ora stazione in sedicesima piazza, due gradini sotto Christian Scaroni, che ha guadagnato un paio di posti e risulta il migliore degli italiani con la 14ma moneta. Passetti indietro per Giulio Pellizzari (29mo, -1), Filippo Ganna (47mo, -2) e Antonio Tiberi (57mo, -3), tra cui si inserisce lo stabile Davide Piganzoli (39mo). Filippo Zana è progredito di 23 posizioni e ora è 75mo, alle spalle di Jonathan Milan (60mo, stabile) e Alessandro Fancellu (72mo, +2). In top-100 figurano anche Andrea Vendrame (81mo) e Alessandro Romele (98mo), da annotare il +20 di Matteo Moschetti (136mo), il +24 di Simone Gualdi (161mo) e il +67 di Alberto Bettiol (184mo).

Rimane tutto stabile nella top-10 individuale, dove Tadej Pogacar svetta con 2.265 lunghezze di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, mentre il francese Paul Seixas resta in quarta posizione dopo la vittoria al Lombardia, alle spalle del messicano Isaac Del Toro. Il danese Jonas Vingegaard conserva un minimo margine sul britannico Tom Pidcock, il belga Wout van Aert mantiene la settima posizione davanti al connazionale Jasper Philipsen, all’austriaco Felix Gall e all’olandese Mathieu van der Poel. Di seguito il ranking UCI aggiornato a martedì 13 ottobre, l’ultima revisione stagionale è prevista tra sette giorni.

RANKING UCI AL 13 OTTOBRE

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 9.331,75

2. Remco Evenepoel (Belgio) 7.066,61

3. Isaac Del Toro (Messico) 5.806,46

4. Paul Seixas (Francia) 5.580,38

5. Jonas Vingegaard (Danimarca) 4.160,82

6. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 4.061,5

7. Wout van Aert (Belgio) 3.758,57

8. Jasper Philipsen (Belgio) 3.665,62

9. Felix Gall (Austria) 3.425

10. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.404,62

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

14. Christian Scaroni 2.892

16. Giulio Ciccone 2.728

29. Giulio Pellizzari 1.950

39. Davide Piganzoli 1.649,82

47. Filippo Ganna 1.433,75

57. Antonio Tiberi 1.304,38

60. Jonathan Milan 1.285

72. Alessandro Fancellu 1.127

75. Filippo Zana 1.067

81. Andrea Vendrame 1.037

98. Alessandro Romele 927

110. Matteo Trentin 812,14

112. Ludovico Crescioli 792

116. Luca Mozzato 780

123. Giovanni Lonardi 746,43

125. Diego Ulissi 736

136. Matteo Moschetti 671

155. Andrea Raccagni Noviero 629

161. Simone Gualdi 605

176. Alessandro Pinarello 562

184. Alberto Bettiol 538

190. Matteo Malucelli 516

192. Alessandro Borgo 513

198. Edoardo Zambanini 506

199. Domenico Pozzovivo 504

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 22.973,31

2. Francia 20.350,73

3. Danimarca 14.497,22

4. Italia 14.369,95

5. Slovenia 13.846,71

6. Spagna 11.899,96

7. Gran Bretagna 11.896,1

8. Paesi Bassi 11.272,25

9. USA 10.330,37

10. Norvegia 8.790,26