L’Italia sfata la maledizione e vola in finale agli Europei di curling per la prima volta: battuta la Cechia

Il momento atteso per decenni, l’impresa auspicata per lustri, il traguardo ambito per tante stagioni si è finalmente materializzato: l’Italia si è qualificata alla finale degli Europei di curling maschile. Dopo nove battute d’arresto in semifinale, la nostra Nazionale è finalmente riuscita a sfatare il tabù e ha raggiunto l’atto conclusivo della rassegna continentale, meritandosi la possibilità di battagliare per la conquista della medaglia d’oro.

Il quartetto tricolore ha sconfitto la Cechia con il punteggio di 7-5, riuscendo a superare i padroni di casa sul ghiaccio di Ostrava, sostenuti da un pubblico decisamente caloroso, al termine di un confronto caratterizzato da alcuni passaggi a vuoto e sbavature tecniche, probabilmente figlie della pressione dovuta all’elevata posta in palio. La nostra Nazionale ha fatto la differenza nel sesto end, marcando tre punti dopo un grave errore dei rivali, e domenica 1° novembre (ore 14.00) tornerà in scena per andare a caccia del titolo.

Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second e vice Sebastiano Arman, il lead Cesare Spiller se la dovranno vedere con la Scozia, che nell’altra semifinale ha battuto la Svezia con il punteggio di 7-5. Alla prima avventura internazionale con questa formazione, che si è meritata la presenza a questo evento grazie alla vittoria conseguita nel torneo di selezione interna contro il Team Retornaz (lo skip che ha guidato il Bel Paese per un ventennio), è arrivata prontamente una grande soddisfazione.

L’Italia ha raggiunto il miglior risultato della propria storia agli Europei, visto che in cinquantuno anni non era mai andata oltre la medaglia di bronzo conquistata quattro volte (1979, 2018, 2021, 2022). Da annotare le due sconfitte nella finale per il terzo posto maturate nel 2023 contro la Svizzera e nel 2025 contro la Scozia, che sarà anche l’avversaria nell’atto conclusivo e che è stata battuta stamattina in occasione del confronto che ha messo in palio il primo posto nel gruppo A.

LA CRONACA DI ITALIA-CECHIA

I gemelli Spiller, Mosaner e Arman possono fare leva sul vantaggio del martello, acquisito grazie al primo posto conseguito nella fase a gironi, e lo hanno prontamente sfruttato, mettendo a segno due punti nella frazione d’apertura (2-0). Gli azzurri non sono stati impeccabili nel secondo parziale, hanno un po’ tentennato nella gestione delle stone e il quartetto guidato da Lukas Klima ha approfittato della situazione, riuscendo a ribattere di forza e a pareggiare i conti (2-2).

La partita è ricca di sbavature e di errori da entrambe le parte, ma la nostra Nazionale è meno imprecisa rispetto agli avversari: porta una pietra in casa nel terzo end e poi i cechi commettono un errore grossolano, non riuscendo a marcare punti con l’ultimo tiro nel quarto gioco e chiudendo con una mano nulla decisamente negativa. Si va all’intervallo sul 3-1 in favore dei nostri portacolori, poi i padroni di casa pareggiano i conti al ritorno sul ghiaccio (3-3).

La partita si decide nel sesto end: l’Italia costruisce un ottimo castello di gioco e riesce a rendersi minacciosa in casa, Klima sbaglia in maniera rovinosa gli ultimi due tiri e Spiller ne approfitta brillantemente, riuscendo a marcare tre punti che fanno tutta la differenza del mondo. Gli azzurri si issano sul 6-3 e mettono gli avversari con le spalle al muro, la Cechia mette a segno due punti nel settimo end e accorcia le distanze (6-5), ma poi l’Italia ha il vantaggio del martello, controlla la situazione, Klima è a corto di tempo, liscia l’ultimo tiro e gli azzurri festeggiano dopo aver patito qualche patema di troppo negli ultimi due minuti.