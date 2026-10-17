Lisa Vittozzi riparte con una top-5 al Loop One Festival: primi passi verso la Coppa del Mondo

Dopo il podio conquistato al City Biathlon di Dresda lo scorso 24 agosto, Lisa Vittozzi ha aperto ufficialmente la propria stagione al Loop One Festival, ormai tradizionale appuntamento che segna l’inizio dell’annata agonistica invernale presso il Parco Olimpico di Monaco. Nella località tedesca, la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 nell’inseguimento ha preso le misure in vista degli eventi di rilievo che la attenderanno nei prossimi mesi (il primo appuntamento di Coppa del Mondo è previsto a fine novembre).

La fuoriclasse sappadina ha concluso al quinto posto la super sprint in Baviera: dopo aver conquistato il pass per la finale grazie alla decima piazza conseguita nel turno di qualificazione mattutino, la 31enne ha commesso quattro errori al poligono (tre nella seconda serie a terra e uno nell’ultima rotazione in piedi) e ha tagliato il traguardo con un ritardo di 39.1 secondi dalla francese Oceane Michelon, capace di imporsi con il tempo complessivo di 24:19.9 e un solo errore al tiro.

La transalpina era in lotta per il successo con la svedese Anna Magnusson, la quale ha sbagliato nella sessione finale al poligono ed è poi stata superata anche dalla connazionale Elvira Öberg, seconda a 14.2 secondi dalla vincitrice (0-1-1-0 il suo responso al tiro). Ai piedi del podio, appena davanti alla nostra portacolori, si è piazzata la padrona di casa Janina Heetich (0-0-1-1, a 35.7 secondi). Lisa Vittozzi tornerà in gara domenica 18 ottobre: previsto un turno di qualificazione basato su quattro batterie, le prime tre classificate di ogni raggruppamento e i tre migliori tempi di ripescaggio accederanno alla finale, che sarà sempre una super sprint.