Lisa Vittozzi: “Non andavamo a mangiare la pizza insieme, ma ho sempre rispettato Wierer. Dopo le Olimpiadi ho pensato di smettere”

Lisa Vittozzi sta per approcciare una nuova stagione con una leggerezza mai provata in tanti anni di carriera. Adesso che ha vinto tutto, diventando la prima italiana di sempre (uomini compresi) a fregiarsi della Coppa del Mondo generale, dell’oro olimpico e mondiale, non ha davvero più nulla da dimostrare. Può semplicemente godersi la parte finale della carriera senza alcun assillo, scevra da ogni genere di pressione.

La 31enne sappadina ha meditato a lungo il ritiro: “Ci ho pensato davvero. Onestamente, subito dopo l’Olimpiade, fresca di emozioni forti e contrastanti, mi sono chiesta ‘adesso cosa faccio?’. E’ stato come quando insegui una cosa per tantissimo tempo, con periodi negativi, poi alla fine dici ‘cavoli, ce l’ho fatta’. Mi sono chiesta: ‘Adesso quale sarà il mio prossimo obiettivo? Avrò ancora dei traguardi da raggiungere?’. La risposta non c’era“.

Nell’invervista su Azzurra, la rivista di OA Sport, troverete tanti spunti davvero interessanti tra passato, presente e futuro di una fuoriclasse che non vuole smettere di aggiornare i libri di storia.

Non è mancato anche un passaggio sulla rivalità, invero mai del tutto sbocciata, con Dorothea Wierer: “Io ho sempre portato rispetto e ho avuto stima nei suoi confronti come atleta. Certo non andavamo a mangiare la pizza insieme, ma è stato un rapporto rispettoso“.

Non perdetevi l’intervista integrale all’olimpionica Lisa Vittozzi. Potrete sfogliarla gratuitamente su Azzurra, la rivista di OA Sport, disponibile al seguente link: https://www.oasport.it/rivista-azzurra/

Buona lettura!