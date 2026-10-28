Lione-Inter oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Una prova del nove non indifferente. Oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 21:00 si gioca al Groupama Stadium Lione-Inter, terzo incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Scontro durissimo per le nerazzurre, pronte a trovarsi al cospetto di uno dei club più importanti della storia.

Sono i numeri a parlare per le francesi, capaci di vincere la bellezza di otto titoli tra il 2011 ed il 2022 e di arrivare in finale anche di recente, ovvero nel 2024 e nel 2026, cedendo il passo in entrambi i casi ad un’altra compagine agguerrita come il Barcellona.

Fino a questo momento le transalpine hanno collezionato un successo, molto agevole, avvenuto contro Servette (0-8), ed un pareggio a reti bianche, arrivato contro il Chelsea. Un ruolino di marcia pressoché identico a quello del team italiano, il quale ha aperto il torneo con il trionfo di misura contro l’Hacken, per poi essere fermata dall’Austria Vienna.

Come dicono i bravi allenatori, partite di blasone di questo tipo si “preparano da sole”. Ormai la direzione del calcio moderno ha dettato la via: non serve difendersi a tutti i costi, non serve alzare le barricate a prescindere: spesso per mettere in difficoltà le avversarie basta proporre il proprio tipo di calcio, a viso aperto, senza paura. Il resto sarà una conseguenza.

La partita tra Lione e Inter, valida per la terza giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 28 ottobre (ore 21:00) al Groupama Stadium di Décines-Charpieu. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Mercoledì 28 ottobre

21:00 Lione vs Inter al Groupama Stadium di Décines-Charpieu.

PROGRAMMA LIONE-INTER CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport