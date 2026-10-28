L’Inter aggancia la Lazio in testa alla Serie A, Juventus e Milan crollano, il Napoli si rialza

Stasera si sono giocate cinque partite valide per la nona giornata della Serie A1, l’Inter ha sconfitto il Venezia a domicilio per 2-0 con gli autogol di Moreno e Halhal negli ultimi dieci minuti di gioco, agganciando così la Lazio a quota 25 punti in testa alla classifica generale. Le due capolista conservano quattro lunghezze di margine sulla Roma e cinque sul Como, mentre il Milan è scivolato a sette punti di ritardo dalla vetta.

I rossoneri sono crollati a San Siro contro il Bologna, perdendo per 4-2. La doppietta di Cissè (in rete al 14′ e al 27′) ha ribaltato la marcatura iniziale di Mbangula, ma nella ripresa si sono scatenati i felsinei: pareggio al 60′ con autogol di Bartesaghi, poi Mbangula ha completato la tripletta personale con due fiammate al 62′ e all’86mo minuto.

Scivolone pesante della Juventus, crollata per 2-0 in casa del Genoa: Ehizibue al 12′ e Baldanzi al 28′ hanno fatto sognare il Grifone, mentre i bianconeri sono incappati addirittura nella terza confitta stagionale e ora stazionano in settima posizione, a -11 da Inter e Lazio, agganciata dal Napoli. Gli azzurri hanno battuto il Monza per 4-1 a domicilio: Varela ha risposto al gol di Hojlund nel primo tempo, poi nella ripresa ci hanno pensato Politano, Marin e De Bruyne.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Milan-Bologna 2-4

Parma-Udinese 0-0

Venezia-Inter 0-2

Genoa-Juventus 2-0

Monza-Napoli 1-4