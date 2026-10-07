L’incontenibile Hector Alvarez conquista il secondo titolo continentale nella crono Under 23. Milesi in top5

L’ultima e intensa giornata degli Europei di ciclismo di Lubiana è dedicata alle prove a cronometro. La categoria Under 23 maschile, ultima delle gare giovanili in programma, conferma la leadership di colui che già nella prova su strada era stato il più forte. Lo spagnolo Hector Alvarez detta i ritmi delle operazioni fin dal primo rilevamento cronometrico, chiude con merito al primo posto e conquista il secondo titolo della sua spedizione in terra slovena. Chiude la sua prova in Top 5 Nicolas Milesi.

Il corridore iberico, al comando della gara fin dal primo rilevamento cronometrico, aumenta il margine in progressione, resiste al ritorno del rivale, taglia il traguardo in 28:44.70 ed è medaglia d’oro per poco più di tre secondi. Non basta una splendida prova a Matisse Van Kerckhove. Il belga conclude la sua prestazione in 28:47.77. Il norvegese Kasper Haugland taglia il traguardo con poco più di diciannove secondi di ritardo ed è medaglia di bronzo.

L’olandese Ryan Gal, che in Canada aveva conquistato l’oro nella prova contro il tempo, questa volta deve accontentarsi della medaglia di legno e chiude in quarta posizione con poco più di venti secondi di ritardo. Nicolas Milesi, argento nella gara iridata, accusa un ritardo di circa 25’’ e lo mantiene costante per tutta la durata di una prova chiusa in quinta posizione.

L’Italia chiude la sua prova con entrambi i corridori iscritti nelle prime dieci posizioni. Roberto Capello chiude una buona prova con il tempo di 29:51.18, crono che gli vale la conquista della nona posizione, con un distacco di 1:06.48 dal vincitore.