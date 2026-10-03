Lewis Hamilton raggiante: “Abbiamo fatto tanti cambiamenti, ma domani non sarà facile”

Uno sfavillante Lewis Hamilton partirà dalla prima fila in occasione del GP del Bahrain, sedicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana eccezionalmente in Malesia, presso il tracciato di Sepang. Grande performance per il ferrarista, salito vertiginosamente di colpi rispetto ai turni precedenti.

Nella fattispecie il britannico ha ceduto il passo al solo Max Verstappen che, a bordo della sua Red Bull, ha confermato le aspettative maturate già dal venerdì. La seconda fila sarà invece composta da Andrea Kimi Antonelli, salito di una posizione a causa della penalità inflitta a Isack Hadjar (ora quinto), oltre che da Lando Norris. Una volta raggiunto il parco chiuso, il nativo di Stevenage ha commentato la sua prova:

“Non ho mai visto un pubblico così tanto numeroso qui, adoro questa energia – ha detto Hamilton – fa caldissimo, continuo a ribadirlo; questo rende difficile il lavoro per le gomme e le vetture. Io non posso che essere grato al mio team, abbiamo fatto diversi cambiamenti alla macchina, che scivolava molto con le gomme che si riscaldavano velocemente impedendo di trovare un bilanciamento“.

Hamilton ha poi proseguito: “Credo che siamo riusciti ad azzeccare le condizioni ideali riducendo il gap con Max. Domani però sarà diverso, non sarà facile fare durare le gomme, potrebbero esserci slittamenti e sbandamenti, anche il vento potrà incidere. Max si è dimostrato molto veloce nel passo gara, io dovrò capire la situazione“.