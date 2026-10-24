Lewis Hamilton: “Non una giornata semplice, poco a mio agio con un set-up diverso”

Lewis Hamilton ha centrato la quarta piazza in occasione della seconda sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti, atto numero diciotto del Mondiale 2026 in fase di svolgimento presso il circuito del COTA, ad Austin. Una prestazione tutto sommato positiva per l’ex Campione del Mondo, il quale ha utilizzato il proficuo pacchetto di aggiornamenti in una seconda sessione di prove libere in cui a svettare è stato il compagno di squadra Charles Leclerc, leader davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen.

Una volta arrivato al parco chiuso, il ferrarista ha commentato quanto fatto: “Non è stata una giornata semplicissima – ha detto Hamilton a Sky Sport Italia – abbiamo provato una direzione di set-up diversa, ma non mi sono sentito a mio agio con la vettura, specie sugli avvallamenti. Charles ha dimostrato che la prestazione c’è, quindi dobbiamo capire come riuscire a punto al meglio la mia SF-26.

Hamilton ha poi chiosato: “Le prove libere sono sempre una buona occasione per sperimentare cose nuove e aumentare la nostra comprensione del pacchetto a nostra disposizione. Questa sera lavoreremo per analizzare quanto raccolto oggi e vedremo dove possiamo migliorare in vista di domani“.

Ricordiamo che domani, sabato 24 ottobre, si svolgerà alle 19:00 italiane la terza ed ultima sessione di libere. Le qualifiche invece scatteranno a partire dalle 23:00.