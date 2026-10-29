Lewis Hamilton lancia il guanto di sfida per il futuro: “I miei riflessi sono più rapidi dei giovani, posso ancora vincere”

Lewis Hamilton non ha intenzione di accontentarsi dei progressi compiuti dalla Ferrari, né di perdere tempo a guardare la classifica. Il quarto posto conquistato ad Austin, sfumato di poco il podio, lascia inevitabilmente un po’ di amarezza, ma il britannico preferisce concentrarsi sulle prospettive di crescita della SF-26.

Il Gran Premio del Messico rappresenta un’altra occasione per verificare il potenziale degli aggiornamenti introdotti dalla Rossa e, soprattutto, raccogliere indicazioni preziose in vista della prossima stagione. Nelle sue dichiarazioni alla vigilia del weekend, il sette volte iridato ha affrontato diversi temi, tracciando un quadro delle ambizioni tecniche della squadra e delle proprie motivazioni, senza nascondere la fiducia nel lavoro svolto a Maranello.

“L’aggiornamento, anche se sembrava consistente dato che c’erano molte componenti e c’è stato molto duro lavoro dietro, non era un aggiornamento enorme in sé. È stato in realtà distribuito su un paio di gare, quindi i pezzi arrivavano il prima possibile e la sensazione è stata buona. Ma come ho detto, nell’ultima gara l’abbiamo provato ed era solo una piccola parte dell’aggiornamento, anche se includeva gli elementi principali. Sono davvero orgoglioso del team per aver continuato a spingere quest’anno. Abbiamo avuto innovazione, cosa che non avevamo l’anno scorso. Siamo stati davvero leader nell’innovazione tra le squadre, credo“, ha spiegato il sette-volte iridato nel Media-Day di Città del Messico.

Con cinque appuntamenti ancora da disputare, Hamilton ha infatti ridimensionato l’importanza della propria posizione nella classifica Piloti, indicando una priorità ben precisa: contribuire al raggiungimento del secondo posto nel Mondiale Costruttori. “Vincere il campionato è l’unica cosa che conta davvero per ognuno di noi, ma per me l’unico obiettivo è assicurarci il secondo posto nel Campionato Costruttori, perché penso che il team lo meriti. Il mio obiettivo è solo capire come usare queste ultime cinque gare come banco di prova per la macchina del prossimo anno. È un grande passo avanti rispetto all’anno scorso ed è davvero qualcosa su cui possiamo costruire per il prossimo anno. In termini di finire secondo o quarto, se non hai vinto non cambia molto per noi, quindi dopo questo fine settimana il mio obiettivo è solo capire come usare queste ultime cinque gare come banco di prova per la macchina del prossimo anno“.

Lewis vuole essere parte attiva delle scelte tecniche, confrontandosi direttamente con i responsabili dello sviluppo per individuare gli aspetti da perfezionare senza compromettere quanto di buono è stato costruito. Il telaio rappresenta uno dei punti di forza della monoposto attuale, mentre sul fronte della potenza e della velocità in rettilineo il britannico individua ancora un margine importante da colmare rispetto alla concorrenza. Anche l’impianto frenante rientra tra gli elementi sui quali intervenire per presentarsi competitivi nella prossima stagione.

“Passare del tempo a parlare con il nostro capo dell’aerodinamica, discutere sui punti in cui possiamo migliorare questa macchina, come mantenere i punti di forza del telaio, che è stato ottimo quest’anno, e come alzarne il livello per il prossimo anno senza perdere nulla di buono di ciò che abbiamo oggi. Questo è il mio unico obiettivo al momento. Assicurarci di azzeccare la messa a punto dei freni per il prossimo anno, assicurarci che il motore possa competere con gli altri, perché in fondo è l’unica area in cui direi che siamo mancati quest’anno. Abbiamo un’ottima affidabilità, ma se non riusciamo a pareggiare la velocità di quei ragazzi sui rettilinei, avremmo lottato per un ulteriore passo avanti. Ma questo potrebbe accadere l’anno prossimo ed è su questo che ci stiamo concentrando“, ha raccontato.

Non soltanto tecnica e risultati. Hamilton ha voluto rispondere anche alle domande sul proprio futuro in F1, respingendo l’idea che l’avanzare dell’età possa rappresentare un limite imminente. “Certamente ci sono sfide all’orizzonte che non posso prevedere e che arrivano con l’età. Ma lungo questo percorso ci sono state così tante idee preconcette sul fatto che i tempi di reazione calino. Hai visto la mia reazione nell’ultima gara? I miei riflessi sono più rapidi di alcuni dei più giovani qui presenti, quindi ci sono molti strumenti che puoi utilizzare per continuare a mantenere te stesso e la tua mente affilati. Immagino che finché sei disposto a sacrificare tutto, cosa che sto ancora facendo ora… Non posso dire se tra quattro anni continuerò a fare quello che sto facendo, ma amo ancora ciò che faccio oggi. Sono ancora coinvolto al 100% e lo sarò per il prossimo futuro“.

Infine, lo sguardo si sposta sulle caratteristiche del circuito Hermanos Rodríguez, una pista che presenta condizioni particolari a causa dell’altitudine di Città del Messico. L’aria rarefatta riduce sensibilmente il carico aerodinamico e modifica il comportamento delle monoposto, imponendo un lavoro specifico sulla gestione degli pneumatici e sull’efficienza complessiva. “Tutti utilizzeranno il massimo carico aerodinamico qui. Penso che sarà un’esperienza insolita per tutti noi, perché c’è circa il 25 o 30% in meno di carico aerodinamico rispetto all’ultima volta che abbiamo guidato qui, credo. O persino rispetto a Monza, per esempio. Quindi, che si riescano a far funzionare le gomme o meno, penso che la macchina dovrebbe andare bene qui. Ed essendoci una bassa altitudine, spero che la velocità in rettilineo non sia penalizzata come in altri posti dove la resistenza all’avanzamento a livello del mare è significativa. Spero quindi che saremo in grado di dare continuità alla solida prestazione dell’anno scorso e portarla in questo fine settimana“, ha concluso.