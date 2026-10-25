Lewis Hamilton analizza le qualifiche: “Nel momento decisivo gli altri hanno qualcosa che fa la differenza rispetto a noi”

Lewis Hamilton non è troppo soddisfatto dopo aver messo a segno la quinta prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota sette volte campione del mondo ha mancato la zampata nel momento decisivo, ovvero nella Q3, una problematica che si sta ripetendo con eccessiva frequenza per la vettura del team di Maranello.

La pole position è stata realizzata da Andrea Kimi Antonelli che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:34.035 con 179 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, quindi terzo Isack Hadjar a 215 con Charles Leclerc quarto a 232. Quinto proprio Lewis Hamilton a 276 millesimi dalla vetta, sesto George Russell a 441, quindi settimo Oscar Piastri a 768 con Lando Norris ottavo a 1.014.

Al termine delle qualifiche sulla pista texana il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni nel corso dell’incontro con i media: “Cos’è successo? Devo tornare indietro e guardare i dati. Q1, Q2, Q3 mi sono sembrate tutte solide dal mio punto di vista. Non ho sentito che fossimo in difficoltà. Il primo tentativo nel Q3 non è stato spettacolare in termini di grip, ma il secondo giro è stato buono. Ho fatto miglioramenti e mi sono sentito in maniera positiva sulla vettura. Penso solo che gli altri sono in grado, al momento giusto, di fare qualcosa che noi non siamo in grado di fare. Non so se sia qualcosa che riguardi le gomme o la potenza del motore, ma c’è”.

Quali saranno gli obiettivi per la gara domenicale (il via è fissato alle ore 21.00 italiane)? Il “Re Nero” è chiaro: “Quali saranno i segreti? Una buona partenza, una buona strategia ed un buon uso delle gomme. Come sempre tutto dipenderà da come guiderò, da come sarà bilanciata la macchina e da come saremo in grado di importare le ali. Al netto di tutto questo, abbiamo un buon bilanciamento generale e spero di poter essere competitivo per le posizioni che contano”.