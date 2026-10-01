Leggi gratis il n.18 di Azzurra! Le interviste a Lisa Vittozzi e Pietro Sighel, il calendario delle Olimpiadi e tanto altro!

Il n.18 di Azzurra, la rivista mensile di OA Sport, è ora disponibile online per la lettura, come sempre completamente gratuita. Con il mese di ottobre, anche se il clima suggerirebbe altro, inizieremo a vivere i primi barlumi di neve e ghiaccio con la Coppa del Mondo di sci alpino a Soelden, il World Tour di short track, il Grand Prix di pattinaggio artistico e persino gli Europei di curling (anticipati di un mese dopo la riforma dei calendari). Per questo abbiamo deciso di dedicare una fetta importante di questo numero proprio agli sport invernali.

La protagonista principale è Lisa Vittozzi, la più grande biathleta italiana di tutti i tempi, nonché l’unica a vincere tutto: Coppa del Mondo, Mondiali ed Olimpiadi. La 31enne sappadina ci ha svelato alcuni retroscena interessanti legati al rapporto con Dorothea Wierer, ma anche sulla decisione di proseguire l’attività dopo aver raggiunto ogni obiettivo prefissato, senza porsi alcuna scadenza.

Da non perdere anche l’intervista a Pietro Sighel, che è tornato sulla controversa esperienza olimpica di Milano Cortina: dai fasti con le staffette alla gare individuali condizionate dalle giurie. Il 27enne trentino ci ha spiegato che lo rivedremo in gara in questa stagione, ma non subito…

Nella rubrica ‘Saranno Campioni’ conoscerete un nuovo volto che, si spera, possa contribuire al rilancio della derelitta boxe italiana: Daniele Fabi. L’editoriale sarà dedicato allo straordinario rendimento dell’Italia negli eventi multisport degli ultimi anni. Non mancheranno le consuete rubriche ‘Domande e risposte’, ‘C’era una volta in Italia…’ (dedicata ad Antonio Rossi) e l’imperdibile pagellone dello sport italiano a settembre (come scoprirete dai voti, è stato sinora il mese peggiore del 2026).

Troverete inoltre la quarta ed ultima parte del calendario giornaliero delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 minuto per minuto: avrete già capito che bisognerà abituarsi a fare le ore piccole…Infine potrete scoprire il calendario con tutti gli eventi di un mese di ottobre che si annuncia anche più interessante rispetto a quello di settembre.

Potete sfogliare gratuitamente Azzurra al seguente link: https://www.oasport.it/rivista-azzurra/

Buona lettura!

IL SOMMARIO DEL N.18 DI AZZURRA

L’editoriale. I maestri del multisport

L’intervista. Lisa Vittozzi, la campionessa di tutto ha ancora fame

Domande e risposte

C’era una volta in Italia…Antonio Rossi, il simbolo della canoa velocità

L’intervista. Pietro Sighel tra trionfi, amarezze e nuovi traguardi

Saranno Campioni. Daniele Fabi, una speranza per la boxe

Calendario Los Angeles 2028. Parte quarta (di 4)

Il pagellone dello sport italiano a settembre

Calendario sportivo: tutti gli eventi del mese di ottobre

Winter is coming…Inizia il nuovo ciclo olimpico degli sport invernali