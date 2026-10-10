Leclerc e Hamilton beffati da Verstappen: a cosa può puntare la Ferrari a Singapore?

Sorride a metà la Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Marina Bay, infatti, le rosse hanno messo in scena una delle loro migliori qualifiche dell’anno, ma la pole position è stata conquistata da Max Verstappen che prosegue nel suo weeknd quasi perfetto.

L’olandese ha messo a segno la migliore prestazione in 1:31.373 con appena 54 millesimi su Charles Leclerc mentre in terza posizione troviamo Lewis Hamilton a 123. Quarta posizione per Kimi Antonelli a 189, quinta per Lando Norris a 339, mentre in sesta troviamo George Russell a 364 che, giova ricordarlo, domani partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore.

A questo punto la Ferrari sa che potrà provarci domani nella gara lunga. Tutti i favori del pronostico rimangono comunque ben saldi nelle mani di Max Verstappen che ha dominato la Sprint Race di questa mattina e ha di nuovo tra le mani la sua Red Bull. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sanno di avere una SF-26 che potrà dire la sua fino in fondo ma tutto dipenderà, come si è visto questa mattina, dalle prestazioni delle gomme.

La grande differenza starà nel fatto che le Ferrari potranno provare il due contro uno. Due punte contro un unico rivale, mentre Kimi Antonelli molto probabilmente cercherà di stare lontano dai guai e incamerare ulteriori punti pesanti per avvicinarsi ancora di più al titolo iridato. La scuderia di Maranello sa che domani avrà una grandissima chance di puntare alla vittoria, come non capita da troppi mesi. La pressione sarà inevitabile, ma i piloti sono pronti a puntare al bersaglio grosso.