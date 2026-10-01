Leclerc blinda Vasseur: “E’ estremamente competente, vorrei meno voci assurde”

Il futuro di Fred Vasseur, almeno per Charles Leclerc, non sembra essere un argomento sul quale aprire discussioni. Nel momento in cui attorno alla Ferrari hanno iniziato a moltiplicarsi indiscrezioni, scenari e ipotesi sul possibile avvicendamento al vertice della squadra, il pilota monegasco ha scelto di intervenire con parole che vanno oltre la semplice difesa del proprio Team Principal. Un messaggio diretto, nel quale la fiducia nei confronti di Vasseur si accompagna alla richiesta di riportare l’attenzione sul lavoro della squadra.

Leclerc non ha nascosto innanzitutto il valore del rapporto costruito con il manager francese, sia sul piano professionale sia su quello personale. “Ho sempre detto quanto io abbia fiducia in Fred e quanto lui sia importante per il team – ha dichiarato Charles nel Media-Day di Sepang (Malesia) – abbiamo un rapporto molto speciale, ma al di là di questo credo che sia estremamente competente in ciò che fa. Penso che sia stato preziosissimo finora e che lo sarà altrettanto negli anni a venire“.

Per Leclerc, tuttavia, quella comunicazione non rappresenta una sorpresa né una correzione di rotta rispetto a quanto avvenuto all’interno della squadra. “La nota ufficiale della Ferrari? Credo che all’interno della squadra non ci siano mai stati dubbi sul fatto che avesse tutto il nostro sostegno – ha precisato ancora il monegasco – ma a volte è necessario chiarirlo anche al mondo esterno. Vorrei solo che ci fossero meno voci assurde in circolazione“.

È proprio il peso delle indiscrezioni a infastidire maggiormente il pilota ferrarista. Il punto, nella sua analisi, non riguarda soltanto l’immagine del Team Principal, ma anche il rischio che il rumore esterno finisca per sottrarre energie al lavoro quotidiano della squadra. In una fase in cui ogni dettaglio può avere un peso sul rendimento della Ferrari, Leclerc chiede quindi di mantenere il focus sugli obiettivi tecnici e sportivi.

“Per definizione si finisce per non dedicare tempo alle cose davvero importanti – ha detto Leclerc – in fabbrica abbiamo bisogno che tutto e tutti spingano nella stessa direzione“. Il riferimento è alla necessità di preservare compattezza e concentrazione all’interno della struttura di Maranello, evitando che le voci sul futuro dei suoi uomini finiscano per diventare un ulteriore elemento di distrazione.

Charles ha poi ribadito che la pressione e le critiche fanno parte del mestiere, distinguendole però dalla continua circolazione di indiscrezioni sul futuro della squadra. “Se circolano voci di questo tipo, si finisce per dedicare più tempo a parlarne, il che non è piacevole. Fred, così come tutti noi della squadra, ci spingiamo al limite e trovo un po’ irrispettoso vedere così tante voci – ha concluso – accettare le critiche fa parte del nostro lavoro, ma quando si diffondono continuamente notizie del genere credo che a un certo punto venga a mancare il rispetto“.