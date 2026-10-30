L’autocritica di Alcaraz: “Ho commesso un paio di errori e ho consentito a Basilashvili di rientrare”

Carlos Alcaraz supera, nel rispetto dei pronostici della vigilia, Nikoloz Basilashvili. Lo spagnolo approda così ai quarti di finale del torneo di Vienna, turno in cui sfiderà l’americano Tommy Paul, ma deve dar fondo a tutte le proprie energie per riuscire a vincere il lungo e complicato tie-break del secondo parziale. Nel post partita il fuoriclasse iberico ha analizzato la sua prova.

La valutazione della propria prestazione: “Direi che ho giocato un’ottima partita nel complesso, dal primo all’ultimo punto. Ho espresso un grande tennis e sono davvero felice della prestazione odierna. Nel primo set colpivo la palla in maniera incredibile e mi sentivo benissimo in campo. Avevo la sensazione che lui non riuscisse a imporre il suo gioco“.

L’analisi dettagliata del secondo set: “Anche nel secondo set sono partito bene, proprio come nel primo, ma sul 3-2 ho commesso un paio di errori al servizio e lui ha alzato il livello. Gli ho permesso di rientrare in partita. Da quel momento, direi che è stata una sfida molto equilibrata. Lui stava giocando davvero bene e, naturalmente, c’è stato il tie-break“.

La rimonta nel tie-break del secondo set: “Ha avuto tre palle facili per vincere il set, mentre io ne ho avute tre altrettanto facili per chiudere la partita. Alla fine non sono riuscito a sfruttare le mie occasioni, ma sono davvero felice del modo in cui ho lottato per rimontare nel tie-break” .