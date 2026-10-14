Larissa Iapichino n. 1 del mondo! Incoronazione a Reginetta: padrona del salto in lungo, superata Tara Davis

Mercoledì 14 ottobre 2026 resterà una giornata memorabile per Larissa Iapichino: oggi, per la prima volta in carriera, è stata incoronata numero 1 del mondo! La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato da World Athletics: la Federazione Internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne, figlia di Fiona May e allenata da papà Gianni.

Fino a stamattina, l’azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis-Woodhall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un Meeting Athlos a New York e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso ai danni della Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo, che rinunciato alla parte conclusiva della stagione a causa di un brutto incidente stradale.

La nostra portacolori primeggia con 1.358 punti con i 1.353 dell’americana e guarda tutte dall’alto in basso, completando una scalata superlativa e regalandosi la ciliegina sulla torta in una stagione memorabile, durante la quale si è laureata Campionessa d’Europa, ha vinto gli Ultimate Championships, ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor e ha siglato il record italiano (7.12 metri, superando lo storico limite imposto dalla mamma).

Il ranking si compone considerando i migliori cinque risultati di ogni atleta e facendone una media, il responso per Larissa Iapichino è il seguente: 1.456 punti per il sigillo agli Ultimate Championship (6.90 metri), 1.364 punti per il secondo posto in Diamond League a Eugene (7.12 metri), 1.337 punti per la seconda piazza alle finali di Diamond League (6.86 metri), 1.326 punti per la vittoria agli Europei (7.00 metri ventosi) e 1.309 punti per l’argento ai Mondiali Indoor (6.87 metri).

L’azzurra si è lasciata alle spalle anche le altre statunitensi Alyssa Jones (1.328) e Monae’ Nichols (1.326) e la tedesca Malaika Mihambo (1.325). Ora bisognerà concentrarsi sulla lunga preparazione invernale, poi ci sarà modo di affrontare la stagione in sala, che culminerà con gli Europei Indoor a Valencia, e l’annata agonistica all’aperto, che si chiuderà a settembre con i Mondiali di Pechino.