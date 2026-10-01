Lando Norris vuole dimenticare i problemi di Baku: “A Sepang possiamo fare bene”

Lando Norris si dimostra carico e determinato nel corso dell’incontro con i media che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026 che, tuttavia, si disputa sul tracciato malese di Sepang.

Il portacolori della McLaren sa di presentarsi ad un evento che potrebbe vederlo protagonista. La MCL40 sembra davvero disegnata ad hoc per la pista malese (sulla quale non ha mai corso, dato che l’ultima edizione si è vissuta nell’ormai lontano 2017) e che potrebbe permettergli di tornare a puntare alla vittoria, cosa che non gli capita da qualche appuntamento.

Lando Norris ha iniziato il suo racconto ripensando anche a quanto vissuto sabato scorso nel Gran Premio dell’Azerbaijan: “Spero che qui a Sepang le cose vadano meglio rispetto a quanto accaduto a Baku. Quantomeno io mi aspetto che sia così. Avremo sicuramente più fiducia se riusciremo a risolvere alcuni dei problemi riscontrati sulla mia auto nell’ultimo weekend di gare nella quale effettivamente qualche problema c’è stato”.

Il pilota del team di Woking prosegue: “A Baku, la situazione ha reso la guida della vettura più difficile del necessario, anche a causa dei problemi di potenza e velocità in rettilineo che abbiamo avuto. Voglio crederci: come squadra, riteniamo ancora di avere una macchina competitiva e forte sotto certi aspetti. Speriamo che, grazie a una combinazione di tutti questi fattori, si possa vivere un fine settimana migliore”.