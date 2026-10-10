Lando Norris: “Speravo di fare un giro migliore. Sprint? Mi sono scusato con tutti”

Lando Norris partirà dalla quinta casella in occasione del GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo fine settimane presso le fascinose vie di Marina Bay. Termina quindi un sabato non poco complesso per il Campione del Mondo in carica, reduce dal grande pasticcio commesso insieme al suo compagno di squadra nella Sprint.

Per la precisione il pilota del team McLaren ha dovuto cedere il passo alla Red Bull di Max Verstappen, alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton oltre che alla Mercedes di Kimi Antonelli. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto:

“Speravo di fare un giro molto più convincente e che tutto andasse a posto, ma non è sembrato proprio così – ha detto Norris – Più spingevo, specialmente alla fine, più andavamo lenti, quindi l’auto era proprio ingestibile. Quindi siamo più o meno dove meritiamo di essere e dove dovremmo essere”.

Il britannico ha poi proseguito: “Sprint Race? Come squadra abbiamo sbagliato. Personalmente, mi sono scusato con tutti, ma è tutto quello che saprete”.