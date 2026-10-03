Lando Norris: “Siamo stati lenti, asfalto diverso rispetto ad altri circuiti”

Terza fila per Lando Norris. Il detentore del titolo ha conquistato la quinta posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in programma questa settimana eccezionalmente in Malesia, nello specifico presso il tracciato di Sepang.

Il britannico arruolato tra le file della McLaren si è piazzato alle spalle di Max Verstappen, poleman di giornata con una prestazione poderosa, oltre che di Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes). Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto:

“Siamo solo lenti – ha detto Norris – L’auto non è abbastanza competitiva qui. Penso che questo asfalto sia molto diverso da molti altri circuiti a cui siamo stati quest’anno, e quindi penso che tu abbia visto Mercedes in difficoltà molto di più oggi, in particolare. Hai visto Red Bull più veloce del solito. Quindi penso che l’ordine sia solo un po’ cambiato”.

Norris ha poi chiosato: “Abbiamo lottato un po’ più di quanto ci aspettassimo a causa della superficie. Quindi penso che, sì, abbiamo lottato un po’ più di quanto pensassimo questo fine settimana. Ma il mio giro è stato buono. È l’unica cosa di cui posso lamentarmi, davvero, è se ho fatto un buon giro o no. Dipende da me, e ho fatto un buon giro. Quindi sono soddisfatto della mia prestazione oggi. Ma la prestazione dell’auto è molto lontana“.