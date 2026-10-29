Lando Norris: “Non siamo lontani, ma la macchina è difficile da guidare”

L’obiettivo di Lando Norris è chiaro: tornare nuovamente sul podio dopo il doppio successo siglato in Ungheria e Olanda. Il britannico ci proverà questo weekend in occasione del GP del Messico, diciannovesimo round del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Il pilota della McLaren proviene dal ritiro di Baku, dal nono posto in Malesia (Bahrein), dal quarto a Singapore e dal quinto ad Austin. Ora, insieme alla McLaren, l’ambizione è quella di fare uno scatto in avanti, come confermato dal diretto interessato in occasione del classico media day del giovedì.

“Di certo non siamo lontanissimi – ha detto Norris – Siamo a un paio di step di distanza, più o meno come è successo per tutta la stagione, a parte forse un paio di gare. Quindi ci stiamo ancora avvicinando all’obiettivo- Credo che la vettura abbia un buon potenziale. Il problema è che è troppo difficile da guidare, punto e basta. Perciò, non solo dobbiamo renderla più veloce, ma dobbiamo anche far sì che sia molto più costante su ogni tipo di circuito. E questo si ottiene lavorando per rendere l’auto più facile da guidare”.

Norris ha poi aggiunto: “Per tutta la stagione, la vettura è stata pessima e difficile da guidare. È solo che, nel frattempo, gli altri team hanno introdotto molti più aggiornamenti e sono migliorati decisamente più di noi. Non c’è altro da aggiungere. La squadra sta comunque facendo un buon lavoro, se si considera che a inizio anno eravamo a quasi un secondo e mezzo o un secondo di distacco. Il fatto di essere arrivati ​​a sfiorare la vittoria in tre gare rappresenta, di per sé, un risultato notevole“.