Lando Norris non si sbilancia: “Buon inizio, ma c’è ancora tanto da capire sulla pista di Sepang”

Lando Norris guarda con fiducia al prosieguo del weekend. Il campione del mondo in carica, infatti, ha chiuso al terzo posto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato malese di Sepang, abbiamo assistito ad una FP2 complicata per i piloti. Il consumo delle gomme si è rivelato molto più consistente del previsto e, di conseguenza, i piloti hanno preferito ragionare sulla lunga distanza piuttosto che sul time attack.

Charles Leclerc ha chiuso al comando in 1:37.528 con un vantaggio di appena 99 millesimi su Isack Hadjar, mentre è terzo Lando Norris a 137. Quarta posizione per Max Verstappen a 257 millesimi, ma un tempo ottenuto con gomme medie, quinta per Lewis Hamilton a 305, mentre in sesta si classifica Oscar Piastri a 371. Settimo George Russell a 492 millesimi dalla vetta, ottavo Kimi Antonelli a 532, quindi nono Liam Lawson a 968, mentre completa la top10 Pierre Gasly a 1.06.

Al termine del venerdì sulla pista di Sepang il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “È stato positivo completare i primi giri su questo circuito; è una pista divertente e rappresenta una sfida interessante per quanto riguarda il lay-out e l’asfalto. Stiamo incontrando più difficoltà del previsto, ma abbiamo fatto dei progressi in vista della seconda sessione di prove. C’è ancora parecchio da sistemare se vogliamo essere competitivi, ma analizzeremo i dati e valuteremo il da farsi per la terza sessione di prove e per le qualifiche“.