Lando Norris: “Ho sbagliato nella lotta con Hamilton, per ora siamo la quarta forza”

Una domenica ai piedi del podio per Lando Norris. Il detentore del titolo si è dovuto accontentare del quarto posto in occasione della gara lunga valida per il GP di Singapore, diciassettesimo round del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena presso il tracciato cittadino di Marina Bay.

A causa di un errore mentre era in battaglia con Lewis Hamilton infatti il pilota della McLaren ha subito l’argutissimo sorpasso di Kimi Antonelli, piazzatosi al terzo posto alle spalle di Max Verstappen e Charles Leclerc. Una volta raggiunta la zona mista, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto:

“Avrei dovuto fare un lavoro migliore nel battagliare con Lewis – ha detto Norris – Era inevitabile che lo avrei superato a un certo punto. Non avevo bisogno di sorpassarlo dove l‘ho fatto. Ho frenato un po‘ tardi e avrei potuto comunque fare una bella manovra e lui avrebbe dovuto lasciarmi passare perché ha frenato con troppo ritardo. Ma è stato solo un po’ inutile per me.

Norris ha poi aggiunto: “Al momento, siamo i quarti più veloci. Siamo tornati al fondo del gruppo di testa, al fondo della top group, che è più vicino di quanto fossimo all’inizio dell’anno. Possiamo ancora lottare piuttosto bene. Stiamo ancora lottando per la top four e quasi per un podio. Ma siamo ancora troppo lontani e siamo la peggiore delle prime quattro squadre. Quindi dobbiamo solo continuare a provare ad aggiornare l’auto“.