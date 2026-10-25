Lando Norris: “Contento per la strategia ma non eravamo veloci, dobbiamo solo migliorare”

Non va oltre il quinto posto Lando Norris nel Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2026, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Il campione del mondo in carica, pronto ad essere rimpiazzato da Andrea Kimi Antonelli, ha condotto una gara positiva, riscattando la qualifica di ieri e lottando nel finale per il podio grazie ad una strategia coraggiosa.

Il britannico ha infatti scelto di effettuare solo una sosta, gestendo fino alla fine la sua gomma hard. Nei giri finali la sua McLaren, nonostante l’ottimo passo, ha dovuto cedere il passo alle Ferrari ed alla Red Bull di Verstappen, chiudendo in quinta posizione. Una scelta azzardata che però non ha pienamente dato i suoi frutti, come sottolineato dal pilota di Britsol: “C’è un po’ di lavoro da fare, è stato difficile. Penso che, ancora una volta, abbiamo ottenuto il massimo possibile oggi. Era chiaro che non avevamo il passo degli altri, ma ci abbiamo provato per bene. Il passo è stato buono sulle hard per un po’, abbiamo faticato molto di più sulle medie, ma ci siamo dati una possibilità, che era la cosa principale, e abbiamo avuto una buona strategia in tutto, ci siamo creati il maggior numero di opportunità possibili. Quindi sono contento, solo che non siamo abbastanza veloci”.

Norris ha poi concluso con una fotografia della situazione attuale in McLaren e di ciò che serve per fare un salto di qualità: “Sappiamo esattamente quello che abbiamo, dobbiamo solo migliorarlo. Voglio dire, abbiamo certamente fatto dei miglioramenti, ma non è al livello in cui deve essere: deve essere molto più grande e ci serve molto di più”.