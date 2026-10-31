Lando Norris brucia Antonelli per un millesimo in FP3 a Città del Messico. Leclerc in agguato

Lando Norris lancia un segnale importante alla concorrenza e comincia il sabato di Città del Messico firmando a sorpresa la miglior prestazione assoluta nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2026, valevole come diciannovesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno e secondo atto del tripleheader americano.

Il campione iridato uscente ha sfruttato il potenziale di una McLaren rigenerata dall’altura dell’autodromo Hermanos Rodriguez piazzandosi davanti a tutti nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’17″600. Norris ha beffato per un solo millesimo il leader della generale Kimi Antonelli, che si conferma uno dei candidati alla pole con la Mercedes nel weekend che dovrebbe consegnargli la certezza del titolo mondiale.

Distacchi minimi sul giro secco anche per Charles Leclerc, terzo con la Ferrari a 117 millesimi, e per l’altra McLaren di Oscar Piastri a 195 millesimi dalla vetta. Non brilla in FP3 la Red Bull, con Max Verstappen solo quinto a 0.351 e Isack Hadjar ottavo a 0.509 nel time-attack con la mescola morbida, mentre faticano a reggere il confronto con i rispettivi compagni sia Lewis Hamilton che George Russell, sesto e settimo a 0.469 e 0.507 dalla testa.

Chiudono il quadro dei primi dieci le Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, appena alle spalle dei top team e con la concreta possibilità di raggiungere il Q3 considerando il vantaggio prestazionale nei confronti dei competitor del midfield.

CLASSIFICA FP3 GP MESSICO F1 2026

1. Lando NORRIS (McLaren) 1:17.600

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.001

3. Charles LECLERC (Ferrari) +0.117

4. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.195

5. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.351

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.469

7. George RUSSELL (Mercedes) +0.507

8. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.509

9. Liam LAWSON (Racing Bulls) +0.513

10. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +0.537

11. Nico HULKENBERG (Audi) +0.960

12. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.052

13. Pierre GASLY (Alpine) +1.074

14. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.250

15. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.327

16. Carlos SAINZ (Williams) +1.614

17. Alexander ALBON (Williams) +1.701

18. Lance STROLL (Aston Martin) +1.776

19. Ryo HIRAKAWA (Haas F1 Team) +1.904

20. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +2.742

21. Gabriel BORTOLETO (Audi) –

22. Sergio PEREZ (Cadillac) –